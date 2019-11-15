Задержать заказчиков и завершить расследование убийства журналиста Георгия Гонгадзе в данный момент маловероятно. Об этом заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью изданию "Настоящее время".

"Я считаю, что очень сложно будет достичь процессуального результата и выйти на заказчиков практически через 20 лет после совершения преступления. Преступление расследуется 20 лет различными прокурорами, заместителями прокуроров, многое было потеряно, много было сделано так, чтобы потом ничего нельзя доказать. Конечно, мы будем стараться финализировать расследование относительно заказчиков. Но, честно говоря, это будет невероятно сложно. Маловероятно. Расследование дела о заказчиках продолжается", — заявил генпрокурор.

Также он заявил, что это одно из тех дел, в котором обществу ответ не понравится. При этом Рябошапка подчеркнул, что прокуратура не может продвинуться дальше, чем остановилось следствие.

"Иногда нужно говорить обществу, что здесь, к сожалению, мы не сможем продвинуться дальше, чем остановилось следствие. Ну или мы можем расследовать еще 20 лет. И кормить общество обещаниями", — добавил он.

Напомним, 7 ноября 2019 года Верховный суд второй раз за месяц отложил рассмотрение дела об изменении приговора осужденному за убийство журналиста Георгия Гонгадзе Олексию Пукачу.

Алексей Пукач приговорен к пожизненному лишению свободы. По истечении 20 лет наказания он вправе ходатайствовать о помиловании или сокращение срока лишения свободы.

Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе. 22 марта 2016 во дворе церкви Николая Набережного на Подоле в Киеве состоялись похороны убитого журналиста.

Ранее США призвали к справедливому расследованию убийств журналистов Гонгадзе и Шеремета.