Очередная крупная карманная кража произошла вчера днем в кафе-пекарне "Хлебный" на улице Шота Руставели в центре столицы. Об этом сообщили источники "Страны" в правоохранительных органах.

Как сообщается, в обеденное время в пекарне трапезничал коммерсант, занимающийся прибыльный ювелирным бизнесом. Пока потерпевший дегустировал сдобу за соседний столик подсели щипачи и умелыми движениями незаметно вытащили кошелек с 5 тысячами долларов. Вероятно, потерпевший пренебрег элементарными правилами безопасности и повесил верхнюю одежду на общую вешалку. А это для карманных воров лакомый и легкодоступный куш.

Потерпевший, как и в большинстве подобных случаев, заметил кражу и вызвал полицию, только когда принесли счет за обед. В это время воры давно покинули "рыбное место" и распорядились украденным на свое усмотрение.

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