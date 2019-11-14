В результате стрельбы в Калифорнии количество жертв выросло до двух человек. Подозреваемый стрелок, после попытки самоубийства, находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает CNN, в больнице скончались 16-летняя девушка и 14-летний парень. Согласно обновленной информации, подозреваемый вытащил пистолет из своего рюкзака и выстрелил в пятерых учеников. Затем стрелок выстрелил себе в голову. Подозреваемый остается в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением.

Примечательно, что по данным полиции он устроил стрельбу в школе в день своего 16-летия. Кроме того, момент стрельбы попал на видео. На данный момент полицейские анализируют запись.

Напомним, трагедия случилась в четверг, 14 ноября, в средней школе в городе Санта-Кларита, Калифорния.

Ранее "Страна" рассказывала, как во Франции на Хэллоуин в баре произошла стрельба, в результате чего с ранениями были госпитализированы шестеро человек.