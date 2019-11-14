Исследователи Датского научно-исследовательского института и Стокгольмского университета сравнили показатели суицидов в периоды с 1989 года по 2002 год и с 2003 года по 2016 год. Результаты показали что, после легализации однополых браков количество суицидов в Скандинавии снизилось на 46%. Об этом пишет The Guardian.

После принятия законов о защите сексуальных меньшинств, значительно снизилось число суицидов. У геев и лесбиянок не возникает чувство стигматизации (клейма позора - Ред.), отметили исследователи. Также они сообщили, что люди ЛГБТ-сообщества всё равно более склонны к самоубийствам, чем гетеросексуалы. В однополых отношениях погибло вдвое больше людей, чем в разнополых, по словам исследователей.

Ранее сообщалось, что только 14 украинцев считают приемлемым гомосексуализм. Также мы писали, что в Черновцах мэрия собирается запретить проведение ЛГБТ-мероприятий.