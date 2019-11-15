Президент США Дональд Трамп показал группе сенаторов от Республиканской партии стенограмму первого телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским. Об этом в комментарии CNN рассказал сенатор-республиканец Кевин Крамер.

По его словам, он вместе с сенаторами Тедом Крузом, Майком Энзи, Стивом Дэйнсом, Деб Фишер и Беном Сассом были на встрече с президентом в Белом доме.



В ходе разговора Трамп "несколько раз" сослался на апрельский разговор, а затем спросил сенаторов, не хотят ли они его увидеть, сказал Крамер.

Напомним, 9 ноября Трамп заявил, что 12 ноября обнародуют вторую стенограмму с Зеленским. Президент имел в виду апрельский телефонный разговор с Зеленским, во время которого поздравил его с победой на выборах.

О своем желании опубликовать стенограмму очередного телефонного разговора Трамп заявлял еще в конце сентября на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам своего участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.