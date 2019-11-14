В Бельгии зафиксировали первую смерть из-за вейпа. Об этом сообщает издание The Telegraph.

По информации издания, умер 18-летний парень, которому подарили вейп в подарок на день рождения. Отмечается, что Рафаэль Пауерт погиб спустя менее чем месяц после перенесенной пневмонии, причиной которой, по словам врачей, стал именно вейп. Врачи обвиняют в смерти подростка жидкость с ароматизатором.

"Он играл в регби, поэтому был сильным мальчиком. Однако за одну неделю я увидел, как он ослаб. И после 26 дней его пребывания в коме, нам пришлось его похоронить [...]. Надеюсь, что смерть моего сына поможет предотвратить новые жертвы", — рассказал отец парня.

Напомним, тридцать девять смертей были связаны с вейпингом в США, но британские регуляторы здравоохранения утверждают, что это гораздо менее опасно, чем курение.

Ранее сообщалось, что бывшая и.о. министра сообщила, чем опасны для украинцев вейпы, кальян и айкос.