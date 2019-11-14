Президент России Владимир Путин предложил развести войска вдоль всей линии разграничения на Донбассе. Об этом он заявил во время выступления по итогам саммита БРИКС.

По его словам, необходимо развести войска вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе. Путин подчеркнул, что осуществить разведение войск на всей линии разграничения надо как можно быстрее.

"Понимаете, по всей линии надо развести войска, так, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Это точно надо сделать и как можно быстрее", - сказал президент России.

Напомним, 11 ноября в районе Петровского завершилось разведение сил с украинской стороны. На следующий день о завершении разведения сил в Петровском заявили в "ДНР".

Ранее Путин заявил, что готов снизить цену на газ для Украины на четверть, если будут прямые поставки.

Еще вспомним, как российский лидер в стихотворной форме предложил Украине подружиться.