Неночной бюджет

Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год. Она сделала это впервые за последние годы без ночных бдений из-за хитрой схемы, при которой вместо полноценного второго чтения правки рассматривались комитетом и вносились в обновленный вариант бюджета, сведенный правительством.

Таким образом еще на этапе комитета были отсечены все неудобные правки, и в зале их не рассматривали.

Правда, по составной части бюджета – Бюджетному кодексу – дискуссии в зале все-таки были. И они привели к тому, что Верховная Рада проголосовала за резонансную поправку 209, которой 7,5 миллиардов гривен от бензинового акциза передали от "Укравтодора" местным бюджетам. Точнее, вернули местным бюджетам, поскольку правительство Гончарука просто хотело забрать эти деньги с мест, чтобы выполнить президентскую установку по строительству дорог.

Принятие поправки 209 даже привело к тому, что заседание прервали, и премьер Гончарук в срочном порядке давал разъяснения непослушным "слугам народа" (за поправку проголосовало почти 160 человек из провластной фракции), почему миллиарды нужно у местных бюджетов забрать. Но не убедил (запись этого разговора можно прослушать здесь).

Однако в остальном второе чтение прошло без сложностей. Время подковерных кулуарных игр прошло: главный финансовый документ приняли исключительно голосами мобилизованных "слуг народа", группы "За будущее" с небольшим довеском из внефракционных.

Абсолютно все остальные фракции воздерживались либо голосовали против. Включая перешедшую накануне в оппозицию "Батькивщину" и вакарчуковский "Голос", который считался фракцией-сателлитом. При дележе финансов они оказались не нужны.

Компенсация для Ахметова

Интересы олигарха Ахметова оказались учтены. Фото: Бизнес-Цензор

Зато при дележе финансов неожиданно были учтены интересы олигарха Рината Ахметова: рентную ставку на железную руду, которую хотели поднять с 9 до 14%, в результате подняли только до 12%.

Как объяснил лидер "слуг народа" Давид Арахамия, компромисс стал результатом длительных переговоров между правительством и металлургами. Мол, решили остановиться посередине, чтобы ни вашим, ни нашим. После чего Арахамия уже выступил как адвокат ахметовского бизнеса, объясняя, что сейчас цены на руду хорошие, но ожидается, что они в 2020-м упадут на 40%.

Интересно, что прогнозы о падении цен в 2020-м озвучивались еще в сентябре, но тогда это не волновало ни правительство, ни провластную фракцию. А теперь вдруг стало волновать.

Впрочем, ни для кого не секрет, что дело не в прогнозах и не в компромиссе на переговорах, а в голосовании накануне. В среду Верховная Рада приняла в первом чтении закон о рынке земли, и четыре голоса для подстраховки дали депутаты от развалившегося "Оппозиционного блока". Точнее – от бывшей группы Ахметова в "Оппозиционном блоке". Решающими эти голоса не стали, но могли и стать, поскольку у самих "слуг народа" колебались очень многие.

И ко второму чтению "ахметовские" голоса могут стать еще ценнее, поскольку колеблющиеся "слуги" утверждают, что больше не будут такими послушными, как в среду. К тому же, очень вероятно, что уже в ближайшие дни провластная фракция начнет сокращаться.

Муж за жену отвечает?

Анна Скороход может стать первым нардепом, исключенной из "Слуги народа". Кадр с видео

Поводом для разговоров о сокращении фракции стала ситуация с нардепом Анной Скороход – той самой беременной представительницей "Слуги народа", которая слишком близко к сердцу приняла отказ собственной фракции проголосовать ее правки к закону об анбандлинге и расплакалась.

Теперь у нее появился еще один повод для переживаний: Нацполиция задержала гражданского мужа Анны – российского бизнесмена Алексея Алякина. По утверждению Скороход – из-за ее независимой позиции как депутата.

Вообще вчера Анна Скороход выступила с резкой речью, в которой обвинила руководство в том, что ей "затыкают рот" – как задержанием мужа, так и непосредственно на заседаниях фракции. Причем коллеги по фракции подтверждают, что при обсуждении закона о рынке земли ОП и Генпрокуратура напрямую угрожали "слугам народа".

Скороход заявила, что может выйти из фракции (она пока имеет на это право как мажоритарщик). В свою очередь Арахамия заявил, что ее будут исключать, что в данном случае одно и то же.

Кроме того, руководство фракции "Слуг народа" высказало подозрение, что гражданский муж Скороход работает на Россию. Правда, это немного расходится с объяснениями Генпрокуратуры, которая сообщила, что Алякина арестовали как раз из-за российского запроса в Интерпол, и теперь он проходит экстрадиционную проверку.

Причем проходит ее уже во второй раз, что, по словам адвоката, законом не предусмотрено. Однако главное даже не в этом, а в том, что человека, "работающего на Россию", могут России же и выдать по ее же запросу. Логика железная.

Заговорит ли YouTube на украинском?

Александр Ткаченко предложил ввести необычные инновации для западных медиа. Фото: "Страна"

Тем временем "слуги народа" ищут новые ниши для приложения своих сил. "Главный по информбезопасности" в Раде, бывший гендиректор "1+1" Александр Ткаченко заявил о необходимости разобраться с неохваченными средствами массовой информации – в частности, с Netflix и YouTube.

Бороться с рассадниками влияния западного мира он предлагает двумя способами. Первый – обложить налогом. Мол, если Netflix и YouTube зарабатывают в Украине, то пусть и платят здесь. Второй – украинизация данных "СМИ".

Предложение насчет налогов еще хоть как-то объяснить можно. В последнее десятилетие регулярно находятся политики, ищущие новые способы пополнения бюджета. То через обложение программистов, то через налоги на переводы заробитчан. Теперь вот – через обложение Netflix и YouTube. И тут на самом деле правильно указали Ткаченко, что в Украине зарабатывает на рекламе еще и PornHub – причем, скорее всего, даже больше, чем Netflix. Поэтому идею надо доработать. А итог не так уж и важен – либо заплатят, либо официально уйдут. Второе более вероятно.

Но вот что касается украинизации, то тут у Ткаченко ничего не сходится. Во-первых, среди планов Зеленского сплошная украинизация не значилась, и подобные инициативы для избирателей выглядят неоднозначно. Во-вторых, он пытался представить себе, как будет выглядеть украинизация YouTube?

Вот размещает там свои ролики какой-нибудь американский блогер, а тут к нему приходит уведомление от Нацсовета по ТВ и радио – мол, 75% державною мовою. А то закроем.

Но понятно, что никто ничего не закроет. Если уж в сфере национальной безопасности Украина проигрывает борьбу "Одноклассникам" и "ВКонтакте", то в сфере украинизации лучше ее и не начинать. Чтобы совсем не засмеяли.

Кому нужен доллар по 24?

Курс доллара приближает к отметке ровно 24 грн/$. Фото: "Страна"

Уже несколько дней курс доллара неумолимо опускается к отметке 24 гривни. На ней он уже побывал в августе, но потом отскочил назад к 25 гривнам. И вот теперь новая попытка, предсказать которую, казалось, было невозможно.

Осень ведь – традиционное время падения гривны, а не ее усиления. Поэтому, когда доллар за два дня подскочил с 24 до 25, все посчитали, что это начало обычного явления. Но происходит все наоборот.

И причина все та же – распродажа огромных объемов облигаций внутреннего госзайма. Хотя вся Украина уже знает, что речь идет о пирамиде, что те, кто покупает ОВГЗ сейчас, могут даже не вернуть свое (продают-то уже под 14%, а не под 20), но покупателей, как ни странно, еще много. Видимо, за рубежом украинские СМИ не читают.

А зря. Тогда бы они узнали, что среднегодовой курс доллара в 2020-м ожидается 27 гривен, и если сегодня сдать доллар по 24,30, а через год покупать его по 27, то почти вся прибыль исчезнет. А если по 28, то даже окажешься в проигрыше.

Впрочем, не наша забота думать об иностранцах, нам бы подумать о том, что будет, когда, начиная с марта, начнется массовое погашение ОВГЗ. До которого, собственно, Минфин и Нацбанк пытаются дотянуть с низким курсом доллара. Те, кто сдавал доллар по 27, покупал ОВГЗ с 20% годовых, и купит доллар по 24-25, окажутся в огромном выигрыше и будут вершиной пирамиды.

Но, когда она посыплется, в накладе окажутся не только нынешние покупатели, а и вся страна. Ведь 100 миллиардов гривен, купленных иностранцами, вернутся в наличный оборот с процентами, и валютный рынок их не перекроет…