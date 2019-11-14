В четверг, 14 ноября, суд в Киеве приговорил "минера" станции метро к тюремному заключению. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Фото: Facebook/Прокуратура Киева

Как сообщается, мужчину, который якобы заминировал станцию, приговорили к шести годам лишения свободы.

"Установлено, что в июле 2018 года указанный гражданин сообщил по спецлинии 102 о подготовке взрыва на станции метро Гидропарк КП Киевский метрополитен. По результатам проверки указанного сообщения взрывных устройств и взрывоопасных веществ на данной станции не было обнаружено", - говорится в сообщении.

Как выяснила полиция после установки личности "минера", он уже имел судимость за аналогичное преступление. В связи с этим суд вынес приговор, с учетом предыдущего правонарушения.

Скриншот: Facebook/Прокуратура Киева

Напомним, что ранее захватчику моста в Киеве продлили арест. Подозреваемый будет находиться под стражей до 12 января 2020 года. Отметим, что за мужчину так и никто не внес залог в размере 288 тысяч гривен.

Также сообщалось, что поезд Харьков-Киев "заминировали". Для проведения оперативных мероприятий поезд был остановлен на станции Миргород. Пассажиров высадили.