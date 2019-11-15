На этой неделе Верховная Рада приняла за основу законопроект №2299, который запускает старт образовательной реформы. Авторы законопроекта поясняли, что он укрепит европейский вектор развития украинских вузов и сблизит отечественную систему образования с другими странами Болонского процесса.

Однако после его принятия разгорелся скандал на языковой почве.

Защитники "единственного государственного языка" направили министру образования Анне Новосад открытое письмо, в котором заявили, что в законе есть лазейка, которая разрешает обучение на русском языке в вузах - и потребовали переписать закон.

"Страна" разбиралась, что означает "русская поправка" Рады.

Что говорится о русском языке в законе

Документ предписывает внести изменения в законы "О высшем образовании", "Об образовании" и "О профессиональном предвысшем образовании". Авторы законопроекта - депутаты от "Слуги народа": Сергей Бабак (новый глава комитета по вопросам образования, науки и инноваций), Юлия Гришина, Ольга Коваль, Владимир Воронов.

Язык образования в его тексте упоминается два раза. Это во-первых касается обучения иностранцев в Украине, при условии, что они сами платят за обучение.

"Для иностранных граждан, лиц без гражданства, желающих получать высшее образование за средства физических или юридических лиц, обучение может осуществляться на иностранном языке. При этом высшие учебные заведения обеспечивают изучение такими лицами государственного языка".

Во-вторых, законопроект позволяет при желании вуза перевести обучение - полностью или частично - на английский язык для всех студентов.

Обе нормы, а особенно первая, полезны студентам из стран, откуда традиционно едут получать образование в Украину - африканских, ближневосточных и среднеазиатских. Особенно последним учиться лучше на русском языке: в их странах, которые граничат с Россией или активно с ней торгуют, знание русского важнее, чем украинского или даже английского.

Но даже это минимальное послабление русскому, которое вообще не касается украинцев - вызвало возмущение среди националистов. Они считают, что это открывает двери "русскому миру".

"Русификация иностранных студентов". Открытое письмо в МОН

После принятия законопроекта за основу отдельные ученые и представители общественных организаций написали открытое обращение - к главе МОН Анне Новосад, а также к одному из авторов законопроекта Сергею Бабаку, который возглавляет профильный комитет в Раде.

В заявлении власть призывают не поощрять обучение на русском языке, а вместо этого дать вузам возможность учить иностранцев на украинском, английском или других языках ЕС.

Открытое письмо был обнародовано на портале языковой политики. Претензии касаются упомянутого абзаца.

"Добавлена ​​в статью 48 Закона Украины "О высшем образовании" ч. 3 в проголосованной редакции позволит в учреждениях высшего образования обучение на русском языке, то есть, по сути, поощрять русификацию иностранных студентов, в частности, харьковских, одесских и других вузах Украины. Нас, ученых и представителей общественных организаций и инициатив, чрезвычайно беспокоит такая попытка ревизии языкового законодательства в сфере высшего образования. Серьезных аргументов для этого нет.

Продвижение русского языка в образование за пределами России официально провозглашено государством-агрессором одной из ключевых задач для усиления влияния на зарубежные страны и является прямой задачей агентства "Россотрудничество" и фонда "Русский мир", на которые Россия выделяет миллиарды. Изменяя законодательство с целью обучения иностранных студентов на русском языке, Украина за свой счет будет способствовать достижению целей государства-агрессора.

Мы убеждены, что для большинства иностранных студентов в Украине изучать украинский естественно и нормально. Только для незначительного их количества русский язык является родным. 90% иностранных студентов, поступающих в украинские вузы, составляют выходцы из-за пределов бывшего СССР, которые не знают русского языка. Поэтому логично дать вузам возможность обучать иностранных студентов на украинском или английском или других языках ЕС, но нет никаких оснований поощрять обучение на русском" - говорится в тексте.

Законодателям предлагают внести поправку, заменив формулировку "на иностранном языке" словами "на английском или другом официальном языке Европейского Союза".

Под письмом стоят подписи тринадцати человек. Среди поддержавших его - доктор филологических наук, автор учебников Александр Пономарев, профессор и языковед Иван Ющук, заявлявший в своих интервью "не говоришь на украинском - иди в поле работай", бывший посол Украины в Британии Владимир Василенко и ряд мовных активистов.

Как на самом деле обстоят дела с иностранными студентами

То есть мало того, что украинская власть решила за своих граждан, на каком языке им учиться - так от нее требуют еще и зарубежным студентам закрыть возможность обучаться на русском.

Тем более, что законопроект оставляет им выбор, на каком учиться за их же деньги. Активисты же предлагают этот выбор зачем-то забрать.

При этом с тезисом подписантов о незначительном числе студентов, которым нужен русский язык, можно поспорить.

Вот официальные данные Минобразования, откуда в Украину едут зарубежные учащиеся.

Как видим, в первой десятке - три бывших союзных республики: Азербайджан, Туркменистан, которые делят 3 и 4 места, а также Грузия. Там русский язык знают многие изначально.

По данным самого же МОН, студентов из постсоветских стран 24,67%. То есть четверть. "Незначительное количество" - так их называют подписанты письма.

Для студентов из Израиля русский язык также важнее украинского: там этот язык является родным для 18% населения, а также официальным для изучения во многих школах.

Есть в списке множество стран, которые находятся с РФ в союзнических и тесных экономических взаимоотношениях - это Египет, Китай, Турция. Китай к тому же граничит с РФ, а не с Украиной. И естественно, что знание русского языка для студентов из Поднебесной было бы важнее.

То есть можно смело говорить, что как минимум для половины учащихся в Украине иностранцев, русский язык так или иначе нужен.

Если власть пойдет на требования подписантов, то для вузов краины это будет означать отток тех иностранцев, которым нужно знать русский язык. То есть вузы недополучат денег (иностранцы в Украине учатся платно).

Вот первая пятерка вузов, где учится больше всего иностранцев: большинство из них в Харькове, Одессе и Запорожье.

Далее логично предположить, что доход от этих студентов будут получать вузы России, Беларуси и даже "ДНР", чьи учебные заведения уже начали выдавать дипломы российского образца.

Что еще изменится после закона №2299

Принятый за основу законопроект №2299 по сути запускает старт реформы высшего образования в Украине.

Лицензирование. Например, в нем предлагается отменить лицензирование ста специальностей, кроме "регулируемых профессий" (под ними понимается подготовка специалистов по специальностям, предусматривающим особо ответственную работу - юристы, специалисты по атомной энергетике, медицине, военной службе. - Ред). А сам процесс лицензирования сделают электронным.

Абитуриенты. В льготные категории поступающих добавят военных, которые проходят службу по контракту. Они смогут поступать на военные специальности без сдачи ВНО. А абитуриентам предложат кроме ВНО, написать мотивационные письма, которые рассмотрит приемная комиссия и начислит за них отдельные баллы.

Дипломы. Предлагает отказаться от одинаковых пластиковых дипломов, которые сейчас выдают вузы. А вместо них разрешить уникальные дипломы в произвольной форме, то есть у каждого вуза будет своя форма диплома. При этом законопроект предусматривает, что если в дипломной работе студента найдут плагиат, ему могут вообще не выдать диплом.

Русский язык и образование в Украине

В 2016 году в Украине приняли закон, по которому, начиная с сентября 2020 года, в Украине должны исчезнуть русскоязычные школы, а среднее образование перейдет на украинский язык. Хоть преподавание непосредственно русского языка в этих школах или останется или станет факультативным, изучать остальные предметы на русском языке дети уже не смогут.

Во фракции "Слуги народа" уже заявили, что рассматривают вариант продления переходных положений закона об образовании на три года - до 2023 года. Да и то лишь для народов, которые говорят на языках Евросоюза - то есть венгров и поляков, живущих в Украине. На это Киев пошел после давления Венгрии по линии НАТО и Евросоюза.

А вот русскоязычные дети такого переходного периода не получат. И, хотя депутат от "Слуги народа" Макс Бужанский и внес законопроект, предлагающий продлить им тоже переходный период - шансы на его принятие пока не очень велики. Правительство, устами гумманитарного министра Бородянского, уже дало понять, что украинизацию сворачивать не собирается.