В канадском Ричмонде жителей сильно озадачил вид автомобиля Tesla Model 3, который несся по встречной полосе. При этом за рулем авто не было водителя. Об этом сообщает издание Richmond News.

Фото: richmond-news.com

Как выяснилось владелец машины решил испробовать новую функцию Smart Summon, которая недавно была интегрирована в электрокары. С помощью нее хозяин может "вызвать" свою машину по дистанционному управлению. Однако человек должен находиться не более чем в 60 метрах от нее. После этого Tesla сама включает двигатель и едет к водителю, использую GPS-сигнал его смартфона. Как раз этим и решил воспользоваться владелец Tesla Model 3.

Как заявили в автомобильной компании, вся ответственность за использование функции Smart Summon в полной мере возлагается на владельца авто. Кроме того, в концерне не гарантировали, что машина будет всегда корректно давать оценку происходящему на дороге.

Ранее сообщалось, что в США полицейский не смог догнать нарушителя, поскольку его служебная Tesla разрядилась.

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