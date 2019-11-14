Юрист Андрей Портнов сообщил, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) по его обращению 14 ноября обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начать расследование хищений окружением Петра Порошенко средств военных госкомпаний. Об этом Портнов написал в своем Telegram и опубликовал фото соответствующего распоряжения ВАКС.

Портнов напомнил, что речь идет о краже приближенными к Порошенко менеджерами компаний "Укроборонпрома" через возглавляемый родственником жены Порошенко "Укрэксимбанком" около 26 млн грн.

Эти деньги были перечислены за несуществующие услуги на офшорные Маршалловы острова в Микронезии, находящиеся в четырех часах лета к востоку от Папуа-Новой Гвинеи.

Фото: Telegram/ PORTNOV

Портнов назвал действия расхитителей прямой кражей у армии.

Это уже второе подобное заявление адвоката, на которое положительно реагирует Антикоррупционный суд. Два дня назад этот суд обязал НАБУ начать расследование хищений окружением Порошенко 34 млн грн из военной компании "Прогресс".

Ранее юрист рассказывал о своем разоблачении махинаций с хищением в "Прогрессе" и выводом украденных денег в оффшоры.