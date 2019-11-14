В четверг, 14 ноября, президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о предложении бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу с главой Украины Владимиром Зеленским, вспомнил пословицу. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

"Он [Назарбаев] всегда исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями. За морем телушка — полушка, да дорог перевоз. Вот не за океаном надо искать счастья, а со своими соседями договариваться. Тоже правильный подход", - заявил президент во время пресс-конференции.

Напомним, 12 ноября стало известно, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане. По словам Назарбаева, украинский лидер уже согласился на встречу на "нейтральной площадке".

Ранее сообщалось, что Зеленский в Японии встретился с Назарбаевым и пригласил его в Киев.