Правительство России готово снизить цену на газ для Украины на 25 процентов при прямых поставках. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Кроме того, Путин отметил существования риска прекращения транзита газа через Украину.

Ранее в российский компании Газпром заявили, что Украина должна напрямую покупать российский газ, чтобы с 2020 года продолжился транзит. "До заключения нового транзитного контракта необходимо решить комплекс принципиально важных вопросов. Первый - урегулирование судебных споров между "Газпромом" и украинской стороной… Второй - готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года…", – заявили в компании.

Напомним, что "Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" за газовый транзит-2018-19 почти $12 млрд.