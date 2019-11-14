В итальянской области Тоскана стая диких свиней нашла и уничтожила кокаин, спрятанный бандой наркоторговцев в лесу. Об этом сообщает Insider.

Стая животных, роя землю в поисках пищи, откопала пакет с наркотиками и вскрыла его, замусорив содержимым окрестности вблизи Монтепульчано. Стоимость уничтоженного свиньями кокаина оценивается в 22 тысячи долларов.

Точно неизвестно, как наркотики повлияли на животных.

Между тем наркоторговцы обсуждали по телефону уничтожение тайника, а полиция засекла их переговоры и вычислила местонахождение четверых дилеров. Двое из них были арестованы и доставлены в тюрьму, а двое помещены под домашний арест. Торговцы брали кокаин в Перудже и продавали в среднем по два килограмма в месяц по всей Тоскане по цене 90-120 долларов за грамм.

Несмотря на помощь в разоблачении преступников, дикие свиньи представляют серьезную угрозу в Италии и США. В этих странах их численность заметно возросла, они наносят серьезный вред сельскохозяйственным культурам.

Ранее "Страна" писала, что лидером в Европе по потреблению кокаина стал Лондон. Ежедневно там его вводят в организм разными способами 23 килограмма.

Также мы освещали скандал с актрисой Натальей Бочкаревой, которую задержали с кокаином в трусах.