Власти Венеции ввели режим чрезвычайного положения из наводнения. Об этом сообщает Эхо-Москвы.

Как сообщается, правительство собирается выделить 20 миллионов евро на ликвидацию последствий наводнения. Из-за сезонных погодных явлений вода в каналах и лагуне поднялась до рекордного за последние полвека уровня. Подтоплена большая часть города, в том числе центральная площадь Святого Марка.

Как писала "Страна", из-за затяжных дождей Венеция переживает самое сильное наводнение с 1966 года - уровень воды достиг рекордной отметки в 1,87 м. В центре подтоплены многие магазины и кафе, вода покрыла знаменитую площадь Сан-Марко, затонули три речных трамвая, от причала течением унесло множество гондол и лодок. Не работают детские сады, во многих гостиницах постояльцам предлагают для прогулок сапоги выше колена, сообщается об одном погибшем.

Ранее сообщалось, что появилось видео, как центр Венеции ушел под воду из-за дождей.