В четверг, 14 ноября, впервые в Запорожье состоялась игра главной футбольной сборной Украины. Подопечные Андрея Шевченко в товарищеской встрече с минимальным счетом победили организованно игравшую в защите сборную Эстонии.

Игра в обеих сорокапятиминутках проходила под контролем сборной Шевченко. Несмотря на экспериментальный состав (не играли Зинченко, Степаненко, Малиновский, Марлос, Мораес, Кривцов), наши игроки прочно контролировали центр поля. Функции начинателя атак сперва выполнял Виктор Коваленко, затем эта роль перешла к Андрею Ярмоленко. Также наши футболисты успешно использовали дальний прессинг, раз за разом возвращая мяч под контроль.

Атаки сборной Украины строились преимущественно через фланги. Очень активны и продуктивны были соответственно Соболь и Болбат. После проходов шли навесы или прострелы в штрафную, где очень организованно всей командой играли гости.

Сборная Эстонии не забывала и атаковать, создав несколько голевых моментов благодаря индивидуальным действиям.

У ворот гостей футбольные опасности возникали практически каждые 5 минут, иногда и чаще. Однако благодаря отличной игре вратаря сборной Эстонии Матвея Игонена счет удалось открыть лишь в добавленное время, благодаря неожиданному рикошету от стенки. На 92-й минуте мощно со штрафного приложился Роман Безус.

Буквально в следующей атаке счет мог становится равным, но мяч пролетел выше правой девятки ворот Андрея Лунина.

Теперь сборная Украины может готовится к заключительной игре группового этапа отбора на Евро-2020, против команды Сербии в Белграде. Для распределения в первую, самую престижную отборочную "корзину" на жеребьевке Евро в Будапеште (31 ноября), подопечным Андрея Шевченко нужна как минимум ничья.

Как сообщала "Страна", в среду, 14 ноября, у полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского родился первый ребенок. Девочку назвали Оливия. Он присоединится к сборной Украине уже в Сербии.

Напомним, что решающая встреча "горняков" в борьбе за вторую путевку в 1/8 Лиги Чемпионов пройдет 11 декабря в Харькове против "Аталанты". Продажа билетов на стадион уже началась.