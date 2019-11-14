Третий комитет 74-й сессии Генассамблеи ООН 14 ноября принял резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина". Об этом сообщает "Радио Свобода".

За принятие документа проголосовали 67 стран - членов комитета, против высказались 23.

Резолюция осуждает массовые задержания активистов и защитников прав человека. Она содержит призыв прекратить преследования, освободить лиц, задеражанных за высказывание мнения (в том числе об аннексии Крыма), обеспечить возвращение арестованных украинцев на родину.

Документ также осуждает призыв в российскую армию крымчан. Резолюция обращается к международному сообществу с требованием продолжить осуждение нарушений прав человека в Крыму.

Резолюция вступит в силу после ее утверждения Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2019 года.

МИД Украины поприветствовал одобрение резолюции.

"Этот документ является важным элементом политики деоккупации временно оккупированных территорий Украины, которая последовательно осуществляется, в том числе во исполнение указа президента Украины "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", - говорится в комментарии МИД Украины на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что документ разработан с учетом доклада генерального секретаря ООН от 2 августа 2019 года по ситуации с правами человека в Крыму, которая была впервые подготовлена во исполнение одноименной прошлогодней резолюции ГА ООН 73/263.

"Украина благодарна странам, которые поддержали проект резолюции на заседании Третьего комитета, и призывает все государства - члены ООН поддержать резолюцию во время голосования на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН", - сказано в комментарии.

Ранее "Страна" сообщала, что 8 ноября ООН приняла резолюцию против героизации нацизма, однако ее не поддержали Украина и США.

Мы также приводили статистику, сколько украинцев покинули полуостров и переехали туда жить с момента аннексии.