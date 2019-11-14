С сегодняшнего дня по всему миру у многих пользователей соцсети Instagram исчезнет счетчик количества лайков под публикациями. Об этом сообщается на странице соцсети в Твиттере.

"С сегодняшнего дня мы расширяем нашу тестовую программу приватного счетчика лайков на весь мир. Если вы участвуете в тесте, вы больше не увидите общее число лайков и просмотров под фотографиями и видеозаписями, опубликованными в ленте, если они размещены не вами", - говорится в сообщении.

Скриншот: Twitter/Instagram

Однако в публикации не сказано, по какому принципу социальная сеть будет выбирать аккаунты. Те, чьи страницы выберут для запуска обновления, перестанут видеть общее число лайков и просмотров под чужими записями.

Напомним, о том, что социальная сеть обдумывает отмену лайков, стало известно в апреле этого года. Эксперты приложения Instagram захотели, чтобы пользователи думали о самих публикациях, а не о количестве лайков.

18 июля Instagram в тестовом режиме перестал показывать, сколько лайков поставили пользователи под публикацией. Тогда обновление затронуло Австралию, Бразилию, Италию, Ирландию, Новую Зеландию и Японию.