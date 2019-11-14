В январе-сентябре 2019 года импорт товаров в Украину превысил экспорт на 7 098,7 млн долларов, а вот экспорт услуг оказался больше импорта на 4 227,6 млн долларов. Об этом говорится на сайте Государственной службы статистики.

В течение первых девяти месяцев текущего года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 549,9 млн долларов по сравнению с январем-сентябрем 2018 года (тогда отрицательное сальдо составило 6 548,8 млн долларов).

Экспорт товаров в январе-сентябре 2019 года составил 37 092,6 млн долларов. Он увеличился на 7,4% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года.

Фото: ukrstat.gov.ua

Импорт товаров в январе-сентябре 2019 года составил 44 191,3 млн долларов, увеличившись на 7,5%.

В январе-сентябре 2019 года экспорт услуг превысил импорт на 4 227,6 млн долларов.

Экспорт услуг в январе-сентябре 2019 года составил 8 951,7 млн долларов, увеличившись на 4,8%, или на 410 млн долларов по сравнению с первым полугодием 2018 года.

Импорт услуг составил 4 724,1 млн долларов, увеличившись на 3%, или на 137,6 млн долларов по сравнению с январем-сентябрем 2018 года.

Ранее "Страна" приводила статистику за 2018 год, согласно которой импорт превысил экспорт почти на 20% или на 9,5 миллиарда долларов.

Также мы писали, что с начала года 2019 года Украина экспортировала рекордные 40 млн тонн зерна.