В николаевской школе №6 13 ноября восьмиклассник размахивал пневматической винтовкой и случайно выстрелил, пуля рикошетом попала в его одноклассника. Об этом сообщает ресурс "Преступности.НЕТ".

По словам матери пострадавшего мальчика, происшествие случилось на перемене в помещении, оборудованном под школьный тир. Там находилось пятеро подростков. 13-летний ученик стал размахивать пневматической винтовкой и то ли в шутку, то ли всерьез угрожать ровесникам. В какой-то момент он случайно выстрелил. Пуля срикошетила в его одноклассника – попала в бок и нанесла непроникающее ранение.

Ученика осмотрела медработник учебного заведения. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Пострадавший подросток сообщил о случившемся родителям, и мать обратилась в полицию с заявлением. В отделе коммуникации полиции Николаевской области подтвердили информацию о происшествии. Сотрудники полиции уже опросили участников и свидетелей происшествия. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события.

Между тем в школе из-за случившегося провели педсовет.

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