Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что недопуск иностранных граждан к покупке земли сельскохозяйственного назначения в Украине негативно скажется на росте ВВП. Об этом сообщает "УНИАН".

В комментарии информагентству чиновник сказал, что закрытие рынка земли для иностранцев будет ежегодно тормозить рост ВВП на 0,5%.

"Это не фактические потери ВВП, но уменьшение потенциального роста валового продукта на 0,5% в течение следующих трех-пяти лет. Условно говоря, так бы мы росли на 2,5%, но в случае ограничений темп приостановится и рост будет 2%", - заверил журналистов Высоцкий.

Напомним, вчера Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о снятии моратория с продажи земли. "Страна" рассказывала, кто и за сколько продал в парламенте украинскую землю.

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