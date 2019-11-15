15 ноября доллар продолжает дешеветь. Нацбанк опустил курс американской валюты на сегодня. Межбанк вчера закрылся с котировками в районе 24,22-24,27 грн.

Курс НБУ

Официальный курс НБУ на сегодня 24,24 грн. То есть доллар подешевел еще на 7 копеек по сравнению с четвергом.

Обменки

По состоянию на 07:00 средний курс на наличном черном рынке такой: покупка 24,25 грн, продажа 24,32 грн.

Межбанк

Торги на межбанке откроются с 10:00. Вчера он закрылся с котировками: 24,22 - покупка, 24,27 - продажа.

Что происходит с долларом. Прогнозы

На этой неделе американская валюта дешевела. В понедельник средний курс был 24,60-24,70 грн. К четвергу он опустился до 24,22-24,30 грн.

Против доллара играли иностранцы, оплачивавшие ОВГЗ, экспортеры, обеспечившие приток валюты, а также бизнес, который начал платить налоги, потому нуждался в гривне. По этой причине экспортеры активно продавали доллар, а импортеры его не покупали — было не за что, ведь платили бюджету.

После принятия госбюджета-2020 министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что среднегодовой обменный курс доллара в 2020 году должен составить 27 грн, однако по другим прогнозам ожидается еще один вариант курса - около 24 грн за доллар.