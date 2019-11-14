В четверг, 14 ноября, Высший антикоррупционный суд принял решение отложить избрание меры пресечения бывшему первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку по делу о стабилизационном кредите VAB Банку на 1,2 млрд грн в 2014 году. Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет просить суд о содержании под стражей для Писарука.

Напомним, что в НАБУ сегодня ночью отпустили на свободу задержанного вчера, 11 ноября, главу правления "Райффайзен Банка Аваль" и экс-зама главы НБУ Валерии Гонтаревой Александра Писарука.

А в ночь на среду суд также арестовал по этому делу на 2 месяца экс-директора генерального департамента банковского надзора Аллу Шульгу с альтернативой залога 15 млн грн. Также суд взял под домашний арест на 2 месяца другого подозреваемого по этому делу – члена совета Национального банка Украины Николая Каленского, который в 2014 году возглавлял главное управление НБУ по Киеву и области.