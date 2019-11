В четверг, 14 ноября, неизвестный открыл стрельбу в средней школе в городе Санта-Кларита, Калифорния. Об этом сообщает NBC Los Angeles.

Во время стрельбы получили ранения по меньшей мере шесть человек. Двое находятся в критическом состоянии.

Сотрудники полиции эвакуировали детей из школы, где учатся около 2300 учеников. Их с поднятыми руками сопроводили в школьные автобусы. Всех пострадавших доставили в больницу.

Фото: twitter.com

Полицейские обыскивают здание школы для задержания подозреваемого. Полиция считает, что в школе работает один стрелок. "В настоящее время мы считаем, что есть только один подозреваемый, но мы проверяем все версии", - заявили в местной полиции.

UPDATE: Six students are hospitalized after they were shot by a classmate at Santa Clarita's Saugus High School, sheriff says. https://t.co/S0aBKHeSD3 pic.twitter.com/1cEc1ocjAz