Киевский городской совет 14 ноября проголосовал за переименование проспекту Космонавта Комарова в честь архиепископа Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара. Как сказано на сайте Киевсовета, соответствующее решение поддержали 74 депутата.

Свое решение депутаты мотивировали тем, что космонавт Владимир Комаров несомненно был выдающимся человеком, но не имел никакого отношения к Украине и Киеву. Зато Гузар перенес свою резиденцию из Львова в столицу, "подчеркивая тем самым национальное, а не локальное значение УГКЦ", как отметила пресс-служба горсовета.

"Это переименование направлено в первую очередь в честь выдающейся личности, а не на реализацию государственной политики в сфере декоммунизации", - сказала депутат Олеся Пинзеник, которая является одним из инициаторов переименования.

Владимир Комаров. Фото: gctc.ru

Ее поддержал второй инициатор, заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

"Уже несколько десятков лет блаженнейший Любомир Гузар остается моральным авторитетом для целого поколения украинцев. И желание почтить его память путем переименования улицы в его честь нашло поддержку киевлян во время общественных слушаний. К голосованию присоединились 1091 человек. Из них 85% поддержали идею. Переименование проспекта Космонавта Комарова в честь архиепископа Любомира Гузара поддержало и духовенство УГКЦ, и руководство греко-католической церкви", - сказал Прокопов.

Любомир Гузар (слева). Фото: 24tv.ua

Между тем к прихожанам УГКЦ относят себя 8,5% христиан Украины.

На сайте горсовета также сообщают, что также была переименована улица Выборгская. Теперь она будет носить имя украинского диссидента, языковеда и педагога Алексея Тихого. Решение о ее переименовании поддержали 75 депутатов.

Ранее "Страна" писала, что в столице улицу Российскую решили переименовать в честь погибшего под Иловайском добровольца.

Также мы рассказывали о переименовании Переяслава-Хмельницкого в Переяслав.