В четверг, 14 ноября, в Центральной избирательной комиссии во время заседания признали избранным и зарегистрировали народным депутатом Украины экс-главу Института национальной памяти Владимира Вятровича. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Владимир Вятрович. Фото: Facebook/Volodymyr Viatrovych

Как напомнили в комиссии, 12 ноября Верховная Рада своим Постановлением досрочно прекратила полномочия народного депутата Ирины Луценко, избранной на внеочередных выборах нардепов 21 июля в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Европейская солидарность", в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.

"В связи с представлением Бойко Н.А. Комиссии соответствующего заявления об отказе от баллотирования Комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019г Бойко Н.А., включенной в избирательный список политической партии "Европейская Солидарность" под №24 , исключив ее из указанного избирательного списка".

Следовательно, отмечают в ЦИК, Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Вятровича, включенного в избирательный список "Евросолидарности" под №25.

Ранее Вятрович объяснил, что идет в политику ради того, что бы остановить "русский мир".