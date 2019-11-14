14 ноября на канале СТБ показали, как прошла 12 неделя "Зважені та щасливі", после которой неожиданно из игры выбыли сразу двое участников.

В начале передачи участникам предложили угадать, заветные желания своих половинок из команд. А дальше им предоставили шанс исполнить мечту другого человека. Для этого нужно было пройти "Гонку Наций" - гонку по пересеченной местности с препятствиями.

Тренер Иракли Макацария поддерживал девушек. Марина Боржемская - мужчин. Им предстояло преодолевать возвышенности, ползти в воде и по грязи. "Сильных участников много - сильная пара одна" - прокомментировала Тамара из коричневых, но, если ее партнер Женя действительно пришел первым, то саму Тамару обогнала Наташа из команды розовых. У мужчин вторым пришел Павел - розовый. Последним пришел Николай Ворошнов, а Николая Крицкого, который вернулся на предыдущей неделе, пришлось передать в руки врачей, поскольку ему стало плохо.

Тренировку у Марины Боржемской сорвали коричневые, которые опоздали и поругались с Николаем Ворошновым из команды красных. Некоторые участники давно были ним недовольны и начали вести переговоры, что как только он окажется в зоне риска - они проголосуют за его вылет.

На взвешивании оказалось, что Николай Крицкий из-за проблем с сосудами не может подвергаться тяжелым физическим нагрузкам, поэтому перед ним был выбор, остаться или покинуть проект. Он захотел остаться.

На этой неделе на вылет шли девушки. Под желтой чертой оказались Аня - красные, и Лала, которая вернулась на 11 неделе и осталась одиночкой.

На голосовании участники были настроены против Ани, причем частично из-за Коли, положение которого они хотели таким образом пошатнуть. Его обвинили в том, что он уже давно не работает, а их двоих вытаскивает Аня, которая устала больше других девушек.

Однако после такого решения Николай неожиданно также заявил, что выходит из игры. Таким образом "Зважені та щасливі 9" покинула красная команда.

Анна Богачова. Ей 22 года, она живет в селе Диканьки. Занималась пауэрлифтингом, но оставила его из-за проблем со спины, теперь увлекается флористикой. Анна рассказала, что выигрыш помог бы ей начать свой бизнес, о чем она мечтает. На проект она пришла с весом 123 кг и за 12 недель похудела на 25 кг - до 98 кило.

Фото: Анна Богачова

Николай Ворошнов. Ему 33 года. Он победитель первого сезона "Зважені та щасливі". Был добровольцем в АТО. На проект пришел с весом 220 кг, за 12 недель потерял 49 кило, похудев до 171 кг.

В первом сезоне он весил 175 кг, из проекта вышел, сбросив 85 кило - он похудел до 90 кг. Однако за последующие 8 лет он набрал еще больше.

Фото: Николай Ворошнов/СТБ

Смотреть Зважені та щасливі 9 от 14.11.19 уже можно на сайте СТБ. На ютубе выпуск 12 недели выложат 16 ноября.

В субботу, 16 ноября, на СТБ в 10:00 покажут пост-шоу, куда пригласили выбывшего Николая Ворошнова.

В следующем выпуске Зважені та щасливі, который покажут 21 ноября, всех участников шоу ждут внешние преображения. Над ними поработают лучшие стилисты, визажисты и парикмахеры.