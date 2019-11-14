Dean Foods - крупнейшая в США компания, производящая продукцию из коровьего молока, - подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает CNN.

Компания разорилась из-за того, что американцы стали все чаще пить растительное молоко, игнорируя коровье.

За первые шесть месяцев 2019 года продажи Dean Foods упали на 7%, прибыль - на 14%. Акции компании потеряли около 890% стоимости. Из-за тяжелого финансового положения Dean Foods не смогла обеспечить пенсий работникам.

Компания, существующая с 1921 года, подала заявление о банкротстве. Также стало известно, что ее руководство ведет переговоры о продаже практически всех активов с кооперативом Dairy Farmers of America.

В связи с тем, что американцы начали потреблять мало молока животного происхождения, трудности испытывают другие производители молочной продукции. Зато до небес выросли прибыли компаний, выпускающих растительные напитки. Так, у Mooala, производящей "альтернативное молоко" из бананов, в 2018 году продажи выросли на 900% в годовом исчислении. Продукция компании под брендом Bananamilk производится из южноамериканских бананов и продается в 2000 магазинах разных сетей.

Между тем в Украине, как писала "Страна" летом, ввели новые требования к качеству молока и молочной продукции.

Год назад мы сообщали о банкротстве крупнейшего в США производителя гражданского и военного огнестрельного оружия Remington.