Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит для экс-чиновницы из Офиса президента Светланы Кондзели арест и залог 7,68 млн гривен. Об этом сообщают Украинские новости.

"Эквивалент 300 тыс долларов, которые она так и не увидела", - цитирует издания слова источника.

В САП до этого сообщили, что задержание чиновницы произошло в составе участников преступной группы. "Во время негласных следственных розыскных действий задокументировано факт вымогательства с физического лица 300 тыс. долларов США неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины", - сообщает ведомство.

Напомним, что у Зеленского отстранили чиновницу Кондзелю, которая попалась на крупной взятке.

Также мы писали о том, как чиновница ОП, работавшая при четырех президентах, погорела на одной взятке.