Верховная Рада приняла проект изменений к закону "О публичных закупках" №2249 в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа. Об этом свидетельствует статус документа на сайте парламента. За проект проголосовали 266 народных депутатов.

Необходимость изменений пояснил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. "Законопроект №2249 предусматривает те необходимые изменения для того, чтобы мы договорные отношения, которые есть на старом газотранспортном операторе, перенесли без процедур, которые мы не успеем уже сделать, на нового оператора, который будет независимый и сертифицированный в соответствии с европейским законодательством", - сказал Оржель.

Проект необходим для отделения от деятельности НАК "Нафтогаз Украины" транспортировки природного газа и сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы. Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Напомним, 31 октября законопроект был принят парламентом во втором чтении. Ранее "Страна" рассказывала, что из-за правок к законопроекту о разделении ГТС и "Нафтогаза" расплакалась беременная нардеп Анна Скороход.