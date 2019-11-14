Курс доллара пробил новый психологический уровень: 14 ноября он потерял 8 копеек, и межбанк приземлился к 24,22-24,24 грн/$. При этом средняя цена наличной валюты на продаже опустилась на 5 копеек — к 24,40-24,50 грн/$, на покупке — на 10 копеек (до 24,10-24,20 грн/$).

Если вчера против доллара играли иностранцы, оплачивавшие Минфину гособлигации, то сегодня доминировали экспортеры.

"Компании активно конвертировали выручку, ничего не придерживали. Объем торгов превысил $200 млн", — рассказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Бизнес начал платить налоги, потому нуждается в гривне. По этой причине экспортеры активно продавали доллар, а импортеры его не покупали — было не за что, ведь платили бюджету.

Второй день подряд ключевым игроком межбанка остается Нацбанк, который продолжает активно скупать валюту. 14 ноября он дважды появлялся на торгах: сначала приобретал доллар по 24,25 грн/$, и взял около $30 млн., а затем — по 24,23 грн/$, и собрал около $50 млн.

При этом из-за текущих новостей бизнес предчувствовал новую волну ревальвации гривны в будущем. Отдаленном, но все же.

"Во-первых, в Украину несмотря на все опасения, все-таки прибыла миссия МВФ, и началось предвкушение нового кредитного транша. Во-вторых, Верховная Рада приняла два основополагающих документа. Это госбюджет-2020 и законопроект о земле в первом чтении. Все понимают, что под земельную реформу потекут иностранные капиталы — иностранная валюта. Как ни крути, даже при условии, если будет действовать запрет на продажу наделов иностранцам. Нашему бизнесу и людям потребуются огромные средства на покупку земельных участков, потому они начнут активно одалживать средства. В том числе и у иностранных кредиторов. И у тех, что находятся за границей, и у тех, что придут в нашу страну под земельную реформу. В страну польются валютные капиталы, возникнет второй канал поступления доллара — альтернативный ОВГЗ", — убежден финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

На завтра финансисты дали разные курсовые прогнозы.

"По нашему мнению, 15 ноября безналичные торги будут проходить в рамках 24,20-24,30 грн/$", — сказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Юрий Гриненко ждет старт межбанка в рамках 24,21-24,25 грн/$, и нового укрепления гривны. "

Однако не думаю, что оно будет таким существенным как сегодня. Скорее всего, в рамках 2-3 копеек", — сказал он.

А вот Василий Невмержицкий не исключает и более глубокого провала курса доллара.

"Даже уровень 24,0 грн/$ реален. Может не за одни торги, но все же", — считает аналитик.

Ранее "Страна" писала, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов озвучил два прогноза курса доллара на 2020 год.

Мы также рассказывали, какой курс заложен в принятом сегодня Госбюджете на будущий год.