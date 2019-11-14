Генеральная прокуратура Украины назвала причины задержания мужа нардепа от "Слуги народа" Анны Скороход Алексея Алякина. Об этом сообщается на сайте ГПУ.

В ведомстве уточнили, что разъяснение по этому поводу дают в связи с высказыванием Скороход о том, что ее муж был задержан из-за ее позиции во время голосования за законопроект о рынке земли.

"В четверг, 14 ноября, полиция задержала гражданина РФ, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Вопрос об экстрадиционном арест решается в судебном порядке. Экстрадиционную проверку проводит прокуратура Киева, по ее результатам будет сделан вывод об отсутствии или наличии обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче. Ранее данный гражданин пытался избежать экстрадиции путем оформления гражданства Украины, предоставив миграционной службе ложные сведения", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре также напомнили, что Алякина уже задерживали в августе 2018 года.

"Так, 9 августа 2018 года, лицо уже задерживали на территории Киевской области. В качестве меры пресечения гражданина РФ держали три месяца под стражей с целью экстрадиции до 8 ноября 2018 года, пока Новозаводской районный суд Чернигова не изменил своим решением меру пресечения на домашний арест. В дальнейшем, 3 января 2019 года, домашний арест был отменен из-за получения гражданства Украины. Однако, решение о получении гражданства было дважды отменено миграционной службой из-за предоставления ложных сведений и поддельных документов", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что 11 ноября 2019 розыск Алякина был восстановлен, в результате чего он был задержан.

По данным СМИ, Алексей Алякин - российский бизнесмен, объявленный Россией в международный розыск по подозрению в мошенничестве. Его с 2015 года заочно обвиняют в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Принадлежащий ему банк "Пушкино" лишили лицензии 30 сентября 2013 года. Агентство по страхованию вкладов обнаружило, что деньги из него расхищали под видом выдачи кредитов юридическим лицам, которых насчитали более 80. Речь идет о сумме около 10 миллиардов российских рублей, что в долларовом эквиваленте составляет около 500 миллионов.

Ранее "Страна" писала о том, что адвокат рассказал подробности задержания мужа нардепа Анны Скороход.

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