В Днепре нашелся пропавший без вести мужчина, который пьяный ездил за рулем. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

13 ноября, около 23:00, патрулируя Новокодакский район, экипаж заметил ВАЗ. Водитель ВАЗа нарушил правила дорожного движения. Полицейские остановили транспортное средство и подошли к водителю.

За рулем находился 40-летний мужчина. Он имел признаки алкогольного опьянения, поэтому инспекторы предложили пройти тест с помощью драгера. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Проверив гражданина, полицейские выяснили, что тот находится в розыске, как без вести пропавший.

Мужчина предложил полицейским неправомерную выгоду в размере 300 долларов, чтобы его отпустили. Правоохранители предупредили злоумышленника об уголовной ответственности за такие действия, но его это не остановило. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Также на водителя составили протокол по статье 130 КУоАП (управление в состоянии алкогольного опьянения). Мужчину доставили в районный отдел полиции.

Фото: facebook.com/ Патрульна поліція Дніпропетровської області

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