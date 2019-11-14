Верховная Рада приняла за основу проект Закона №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. Соответствующий статус появился у документа на сайте парламента.

За законопроект проголосовали 272 депутата.

Документ возвращает сельским, поселковым и городским советам полномочия по управлению землями местных общин за пределами населенных пунктов. То есть земли возвращаются в коммунальную собственность.

"Органы местного самоуправления в настоящее время контролируют только около десятой части неприватизированных земель. В то же время управленческие решения по земле, принимаемые в Киеве чиновниками территориальных органов Госгеокадастра, далеко не всегда могут рассматриваться как отвечающие интересам сельских общин", - сказано в пояснительной записке к проекту.

Все местные общины были лишены права распоряжаться землями с 1 января 2002 года - после вступления в силу Земельного кодекса.

Кроме того, законопроект предлагает отказаться от специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений, то есть Госгеокадастра.

Предполагается, что его заменит сервисный орган, который будет заниматься кадастровой деятельностью и геопространственными данными.

Авторы проекта отмечают, что Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра является пятым по величине штата гражданским ведомством страны, представленным на уровне каждого района и города.

Содержание Госгеокадастра в 2017 году обошлось налогоплательщикам в 1,11 млрд грн, а в 2018 году - в 1,9 млрд грн.

Документ отменяет необходимость согласовывать с Кабмином вопрос продажи иностранным компаниям земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности. Ожидается, что этот шаг привлечет в страну инвестиции.

Наконец, проект закона предоставляет местным органам право самим изменять целевое назначение земельных участков частной собственности. Сегодня этим должна заниматься Верховная Рада, но она этого по факту не делает.

"За три последних созыва парламента не было принято ни одного решения по данному вопросу, хотя изменение целевого назначения указанных земель применяется достаточно широко с помощью разных схем обхода закона", - отмечается в пояснительной записке.

Кроме этого, проект наделяет местные органы полномочиями по государственному контролю использования и охраны земель.

Напомним, сегодня парламент принял Госбюджет-2020.

А вчера депутаты в первом чтении отменили мораторий на продажу земли.