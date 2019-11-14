В Киеве у Офиса президента умерла 43-летняя женщина, которая принимала участие в акции протеста работников железнодорожной отрасли. Об этом сообщают "Украинские новости".

"Такой факт (смерти - Ред.) зафиксирован. Ей было 43 года. Женщине стало плохо на митинге", - сказал представитель полиции.

По его словам, судя по внешним признакам, женщина, скончалась из-за обострения астмы.

Уточняется, что митингующие требовали увольнения руководителя акционерного общества "Укрзализныця" Евгения Кравцова, остановки приватизации, отмены реформ, которые приведут к массовым сокращениям, увеличения заработной платы, выполнения социальных гарантий и недопущения принятия Верховной Радой законопроектов №1196 и №1196-1 ("О железнодорожном транспорте").

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