На межбанковском валютном рынке гривня 14 ноября по сравнению с прошлым днем выросла на 8 копеек, а в курсе Национального банка Украины на 15 января окрепла на 7 копеек. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На межбанковских торгах в четверг национальная валюта выросла до 24,2375 грн/$1 с 24,3100 грн/$1 в предыдущий рабочий день 13 ноября. Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,225-24,25 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 14 ноября укрепился до 24,2508 грн/$1 с 24,3182 грн/$1.

Между тем Нацбанк на пятницу установил официальный курс 24,244999 грн/$1. Это несколько больше по сравнению с 24,315588 грн/$1 на 14 ноября.

Ранее "Страна" приводила долгосрочный прогноз относительно курса гривни министра развития экономики Тимофея Милованова. Он заявил, что среднегодовой обменный курс доллара в 2020 году должен составить 27 грн, а при больших инвестициях - 24 грн за доллар.

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