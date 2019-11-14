В бюджете Украины на 2020 год заложен миллиард гривен на строительство аэропорта в Днепре. Об этом в своем телеграм-канале написал народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Мы выбили миллиард на аэропорт для Днепра. Теперь этим уже можно похвастаться, бюджет принят, боялся сглазить. Миллиард на строительство и двести миллионов на проектирование.

Хотели до нас все, а смогли мы!) Это было непросто", - написал нардеп.

Напомним, в июле Команда Зеленского на своей странице в соцсети сообщила, что в аэропорту Днепра за два года построят новую взлетно-посадочную полосу, которая будет соответствовать современным стандартам, иметь длину 2900 м с возможностью продления до 3200 м.

"Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", - процитировали в сообщении президента Зеленского.

Но позже оказалось, что в проекте бюджета-2020 деньги на обещанный Зеленским аэропорт Днепра не предусмотрены.

Также мы сообщали, что в четверг, 14 ноября, Рада приняла госбюджет-2020.