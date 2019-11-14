Назначение Алексея Данилова на пост секретаря СНБО было пролоббировано экс-совладельцем Индустриального союза Донбасса Виталием Гайдуком. Об этом сообщили источники в Офисе президента, информирует Telegram-канал "Политика Страны".

Гайдук установил тесную коммуникацию с первым помощником президента Шефиром. Виталий Гайдук сказал, что лично ручается за Данилова, с которым он работал еще со времен Виктора Ющенко, когда Данилов стал губернатором Луганской области

"Страна" уже писала о росте влияния в руководстве Украины экс-совладельца "Индустриального союза Донбасса" Виталия Гайдука. Он имеет тесный контакт с Шефиром. И через него решает многие кадровые вопросы. Так, его человек Данилов стал секретарем СНБО.

И вот сегодня стало известно, что главой совета НБУ стал Богдан Данилишин. Еще один давний кадр Гайдука.

Ранее "Страна" подробно описала, почему секретарем СНБО стал Алексей Данилов, считавший Майдан спецоперацией России и США.