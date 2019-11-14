Плакаты с видами Украины появились с понедельника, 11 ноября, на 76 станциях берлинского метро. На выставленных фото - Карпаты, исторические места Киева, Львова и Одессы. Как выяснилось, инициатором акции, которая продлится неделю, выступала организации IWEK e.V, сообщает Укринформ.

"Мы обратились к профессиональному агентству, которое использует рекламные площади в метрополитене, сотрудничает со столичным муниципальным транспортом BVG, забронировали 150 мест в зоне А, на станциях в центральном районе города", - рассказала агентству координатор проекта Анна Слободянюк-Монтавон.

Идея акции родилась в прошлом году. Команда проекта подала заявку в МИД Украины и получила грант. Изначально планировалось показать на плакатах 50 изобретений, которые украинцы подарили миру, ведь Берлин - инновационный город. Но впоследствии идея трансформировалась. По просьбе Посольства Украины в ФРГ в метро решили разместить фото украинских городов.

Фото: ukrinform.ua

По словам Слободянюк-Монтавон, лет назад в Берлине состоялась встреча украинских инициатив в ФРГ. На ней говорилось о том, что, к сожалению, Украина в Германии "невидимая". Усилия организаций, союзов очень рассеяны и не способствуют информированию о нашей стране.

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