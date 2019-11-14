В это воскресенье, 17 ноября, в 21:00 в эфире канала "1+1" покажут полуфинал проекта "Танцы со звездами 2019", в котором пары поборются за титул суперфиналистов. О деталях шоу сообщает пресс-служба канала "1+1".

Ведущим балкона, который будет встречать пары после выступлений, станет известный актер Станислав Боклан. А певица Оля Полякова представит зрителям шоу новую песню.

В тринадцатом прямом эфире каждая пара покажет три номера: один танец из классической бальной программы, второй – вместе с членом жюри проекта, который поставит хореографию, третий – "танец за жизнь". Последний будут выполнять все пары одновременно, до начала "шоу результатов". В общем танце участники продемонстрируют умение импровизировать.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева станцуют фристайл под композицию Дженнифер Лопес "Get right" вместе с судьей Франсиско Гомесом.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Фото: 1plus1.ua

Ксения Мишина и Женя Кот продемонстрируют фьюжн под аранжировку музыки Петра Чайковского из балета "Щелкунчик" "Dance of the sugar plum fairy". Вместе с парой на паркет выйдет балерина Екатерина Кухар.

Ксения Мишина и Женя Кот. Фото: 1plus1.ua

Олимпийская призерша Анна Ризатдинова вместе с партнером Александром Прохоровым и Владом Ямой покажут страстное танго.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Фото: 1plus1.ua

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар станцуют вальс вместе с легендарным балетмейстером Григорием Чапкисом.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Фото: 1plus1.ua

Согласно правилам проекта, номер с судьями будут оценивать только три члена жюри, которые не задействованы в постановке.

Ранее "Страна" рассказывала, как прошел четвертьфинал проекта и кто из звезд его покинул.

Мы также приводили эмоциональный комментарий Елены Кравец по поводу вылета из шоу.