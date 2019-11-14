Американское посольство в Украине поприветствовало завершение разведения сил и средств в Петровском на Донбассе. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

Кроме того, в посольстве призвали Россию сотрудничать с Украиной для достижения прогресса в урегулировании ситуации на востоке страны и восстановления украинской границы.

"Мы приветствуем завершение разведение сил и средств в Петровском. Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, к продуктивному сотрудничеству с Украиной в направлении дальнейшего прогресса в восстановлении контроля Украины над ее международным рубежом", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила, что на Донбассе завершен отвод сил и средств на участке разведения в районе Петровского. Информацию об этом 13 ноября прислали с МИД Украины и представители ОРДО.

Ранее действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак поприветствовал разведение сил в Петровском. По его словам, это приближает проведение саммита в нормандском формате в ближайшее время.