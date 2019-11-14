Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook.

"13 ноября следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил на два месяца срок содержания под стражей для бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Ему также определен залог в размере 3123 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 5 миллионов 999 тысяч 283 гривен.

Кроме того, помощнику Грымчака, которого следствие считает соучастником уголовного производства, также продолжили содержания под стражей - на 30 дней. Залог для него составляет 2082 прожиточных минимума для трудоспособных лиц, который составляет 3 миллиона 999 тысяч 522 гривен.

Фото: facebook.com

Вечером 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны "на горячем" при получении части средств в размере 480 тыс. долл.

По информации НАБУ и СБУ, Грымчак подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

16 августа Деснянский районный суд г.Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн Грымчаку. 6 сентября Черниговский апелляционный суд оставил в силе это решение по "делу Грымчака". 8 октября Печерский районный суд Киева продлил Грымчаку до 14 ноября меру пресечения.

Напомним, что дело Грымчака передали из ГБР в НАБУ.

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