Президент Украины Владимир Зеленский в телефонной беседе с главой Европейского совета Дональдом Туском обсудил ситуацию с реализацией проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Отдельной темой разговора была энергетическая безопасность в Европе и ситуация с реализацией проекта "Северный поток - 2". Собеседники согласились относительно важности безусловного соблюдения всеми государствами - членами Европейского Союза энергетического законодательства ЕС", - говорится в сообщении.

Уточняется, сто стороны обсудили ход реализации договоренностей 21-го саммита "Украина - ЕС".

Туск поздравил существенную активизацию реформ в Украине, в частности в контексте выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Зеленский поблагодарил Туска за весомую личную роль в развитии сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом во время его пребывания в должности Президента Европейского совета и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Со своей стороны Дональд Туск заверил в своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ в государстве.

Ранее "Страна" писала о том, что Туск в Киеве назвал условия для снятия санкций Евросоюза с России.

Также мы сообщали, что Зеленский посетит Австрию с официальным визитом.