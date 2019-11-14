Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что среднегодовой обменный курс доллара в 2020 году должен составить 27 грн, однако по оптимистическим прогнозам может быть и около 24 грн за доллар. Как сообщает "Укринформ", о будущем курса чиновник рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады 14 ноября.

Также Милованов просветил общественность, что в бюджет курс доллара не закладывается.

"Курс доллара не закладывается в бюджет, закладываются в бюджет поступления от импорта и тому подобное. Курс доллара используется в расчетах и ​​прогнозах для того, чтобы рассчитать такие поступления. У нас есть два сценария. В одном из них курс 27 грн за доллар, а в другом сценарии, который более оптимистичный и выходит из расчета больших инвестиций, курс закладывается в размере около 24 грн ", - пояснил Милованов.

Он также отметил, что курс доллара будет зависеть от того, какой объем инвестиций зайдет в Украину. Чтобы инвестиции были значительными, Украине следует создать благоприятный бизнес-климат, продолжить начатые реформы и построить доверие к стране как для внутренних, так и для внешних инвесторов.

"Будет доверие к Украине - будут как внутренние, так и внешние инвестиции", - сказал Милованов.

По его словам, пессимистический сценарий предполагает в следующем году инвестиции в размере 3 млрд долларов а оптимистический - 6 млрд долларов.

Ранее "Страна" приводила данные Милованова, согласно которым в Украине теневой оборот земли сельскохозяйственного назначения достигает 10 млрд грн.

Мы также цитировали статистику Милованова об урожае разных культур в Украине в этом году.