Медики перекрыли трассу Киев-Чоп под Ровно из-за долгов по зарплате
На въезде в Дубно Ровенской области частично перекрыта трасса Киев-Чоп из-за акции протеста медиков из-за невыплаты заработной платы. Об этом сообщила пресс-служба полиции области в Facebook.
"Мирную акцию протеста относительно невыплаты заработной платы проводят Дубенские медики. Почти 50 человек двигаются по пешеходному переходу, периодически освобождая проезжую часть для движения транспортных средств", - сказано в сообщении.
Правоохранители на месте происшествия обеспечивают правопорядок и безопасность дорожного движения, предусмотрев возможность для объезда заблокированного участка дороги.
Фото: facebook.com
Напомним, что после протестов шахтеров Зеленский заявил о погашении долгов.
До этого на шахте в Луганской области горняки провели акцию протеста под землей из-за миллиардного долга по зарплате.