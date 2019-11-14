Покинувшая проект "Танцы со звездами"после 12 недель участия актриса "Квартала 95" Елена Кравец эмоционально отреагировала на это на своей странице в Instagram.

Елена Кравец на странице в фотоблоге разместила коллаж с кадрами из своих танцев на проекте, а также фотографии с танцорами, которые помогали ей готовиться к эфирам.

"Пара номер тринадцать. Тринадцать историй... и жизней тринадцать мы станцевали. Мы все сказали – себе и паркету, на шаг не дойдя до эфира 13... Это было красиво, ярко и сильно, больно, весело, честно, порой наизнанку. И спасибо Ему, что в моей книге жизни появились такие цветные картинки. Разлетелись все блестки, погасли софиты, в титрах оставив лишь главных героев. Их тоже 13... тех, кому благодарна, что теперь эта цифра будет счастливой", - подписала снимки актриса.

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" писала о том, что Влад Яма вновь вышел на паркет с Могилевской и заявил, что у них был роман.

Также мы сообщали, что Кравец призналась, что Зеленский до сих пор вычитывает тексты "Квартала".