Елена Кравец эмоционально прокомментировала вылет из "Танцев со звездами" спустя несколько дней
Покинувшая проект "Танцы со звездами"после 12 недель участия актриса "Квартала 95" Елена Кравец эмоционально отреагировала на это на своей странице в Instagram.
Елена Кравец на странице в фотоблоге разместила коллаж с кадрами из своих танцев на проекте, а также фотографии с танцорами, которые помогали ей готовиться к эфирам.
"Пара номер тринадцать. Тринадцать историй... и жизней тринадцать мы станцевали. Мы все сказали – себе и паркету, на шаг не дойдя до эфира 13... Это было красиво, ярко и сильно, больно, весело, честно, порой наизнанку. И спасибо Ему, что в моей книге жизни появились такие цветные картинки. Разлетелись все блестки, погасли софиты, в титрах оставив лишь главных героев. Их тоже 13... тех, кому благодарна, что теперь эта цифра будет счастливой", - подписала снимки актриса.
Фото: instagram.com
Ранее "Страна" писала о том, что Влад Яма вновь вышел на паркет с Могилевской и заявил, что у них был роман.
Также мы сообщали, что Кравец призналась, что Зеленский до сих пор вычитывает тексты "Квартала".