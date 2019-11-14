В Государственной службе статистики обнародовали предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале текущего года. Об этом сообщили в Госстате.

По информации статического ведомства, реальный ВВП Украины в третьем квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 4,2%, по отношению к II кварталу 2019 года (с учетом сезонного фактора) - на 0,7%.

Скриншот: ukrstat.gov.ua

Перед этим в Госстате оценили рост ВВП во II квартале 2019 года на уровне 4,6%.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост реального внутреннего продукта Украины в 2019-2020 годах на уровне 3,0%. Согласно прогнозу, рост ВВП Украины незначительно ускорится в 2021 году и составит 3,1%.

Напомним, по подсчетам Международного валютного фонда, валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине (по паритету покупательной способности) остается очень низким - всего 20% от среднего показателя для ЕС и вторым самым низким показателем среди всех стран Центральной и Восточной Европы.