Международная следственная группа (JIT) опубликовала запись разговора одного из боевиков с неустановленным лицом 1 июля 2014 года, за 16 дней до катастрофы рейса MH17. Запись появилась на YouTube-канале следствия.

В разговоре принимают участие человек, представившийся комендантом Макеевки и неизвестное лицо выше по статусу.

Первый спрашивает собеседника, нет ли у того телефона штаба Стрелка (то есть Игоря Гиркина-Стрелкова). На что второй отвечает, что в Славянске у него есть люди, но они не местные, а северные. Затем он объясняет, что Донбасс движется к единоначалию.

"Сюда прибывают люди с полномочиями от Шойгу, и всех местных полевых командиров выбрасывают из подразделений. И возглавляют москвичи", - говорит неустановленный собеседник.

Он говорит, что комендант Макеевки будет подчиняться министру обороны ДНР Гиркину-Стрелкову и главнокомандующему Александру Бородаю. Оба имеют полномочия отдавать приказы.

"Готовимся к единоначалию и серьезной войне. Полевых командиров всех под нож пустят, потому что они зарвались совсем: грабят, насилуют, убивают, играют в политику", - произносит неизвестный участник диалога.

Как отмечено в подписи к видео, перехваченный звонок свидетельствует об участии российских служб безопасности в событиях в ДНР. Правда, остается непонятным, какое отношение эта информация и сам разговор имеют непосредственно к крушению рейса МН17.

(на записи присутствует ненормативная лексика - Ред.)

Напомним, 31 октября в международной группе журналистов-расследователей Bellingcat заявили, что в деле о катастрофе рейса MH17 могут появиться новые подозреваемые.

А в начале октября парламент Нидерландов единогласно поддержал идею о дополнительном расследовании, которое должно изучить, почему Украина не закрыла воздушное пространство над восточной территорией время катастрофы МН17.