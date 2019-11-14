Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ № 199-IX предусматривает создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра, объединяет в совместном информационном ресурсе все данные о рынке строительства. Информация, которая содержится в базе системы (кроме персональных данных), будет доступна через портал электронной системы.

Закон позволит подавать документы в электронной форме для получения всех админуслуг в сфере строительства, а также получать эти услуги в электронной форме. Оплатить их также можно будет с помощью электронной системы. Кроме того, законом предусматривается сокращение перечня документов, представляемых для получения админуслуг в сфере строительства.

Также вводится идентификатор объекта строительства и завершенного объекта, который будет неизменным в течение жизненного цикла объекта, и единый порядок присвоения и изменения адресов объектов недвижимого имущества.

Напомним, что Рада вместо строительных норм ввела параметры.

Кроме того, в сентябре парламент поддержал создание Единой электронной системы в сфере строительства.